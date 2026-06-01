У Польщі встановлять понад 300 зарядних станцій від української компанії

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Український бізнес розширюється в ЄС

Українська компанія Ecofactor оголосила про вихід на ринок Польщі та запуск масштабного проєкту з розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів. Упродовж 2026–2028 років компанія планує встановити понад 300 зарядних станцій і створити мережу енергетичних хабів із системами накопичення енергії.

Перший етап передбачає запуск близько 200 зарядних станцій змінного струму (AC) уже в другому кварталі 2026 року. Їх розміщуватимуть переважно в містах та на комерційних об'єктах.

На наступному етапі Ecofactor встановить понад 100 швидкісних зарядних станцій постійного струму (DC), які обслуговуватимуть міжміські маршрути та комерційний транспорт.

Крім того, компанія планує розвивати енергонезалежні зарядні хаби із сонячними електростанціями та системами накопичення енергії. Такі рішення мають підвищити надійність роботи інфраструктури, зменшити навантаження на електромережі та оптимізувати витрати на електроенергію.

Перші об'єкти мережі з'являться в Любліні, Лодзі, Щецині, Ченстохові, Руді-Шльонській і Битомі. Подальше розширення залежатиме від темпів поширення електромобілів і транспортної активності в регіонах.

Що відомо про компанію

Ecofactor - українська технологічна компанія, що спеціалізується на рішеннях для електромобільності. Вона розробляє та виробляє зарядні станції для електромобілів, а також програмне забезпечення й мобільні застосунки для управління зарядною інфраструктурою.

За інформацією компанії, її технології використовують близько 800 операторів зарядних мереж у 16 країнах світу.

Нагадаємо, польський бізнес відчуває, що його витісняють з України, а перевагу у тендерах отримують турецькі фірми. Поляки заявляють про проблеми з корупцією та труднощі з інвестиціями.