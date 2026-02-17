Запланована подія 2

В Полтавской области перекроют движение транспорта: перечень участков трассы и схема объезда

трасса
В Полтавской области перекроют движение транспорта / Depositphotos

В Полтавской области вводится временный запрет на движение транспорта из-за экстремальных погодных условий и подтопления трассы Н-31. Ограничения начнут действовать с 09:00 в среду, 18 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Где именно перекроют движение

Ограничение вводится для всех видов транспортных средств на участке автодороги Н-31 (км 130+438 - км 176+159) .

Это отрезок от примыкания к магистрали М-03 (Киев – Харьков) к перекрестку с трассой М-22 (Полтава – Александрия) .

Причины ограничений

Ситуация стала критической после обильных ливней 14-15 февраля. Вблизи села Хоружи (168 км трассы Днепр – Решетиловка) вода вышла на проезжую часть.

Ситуацию усложняет мерзлая почва. Из-за леда земля не может поглощать влагу, поэтому вся дождевая вода остается на поверхности, создавая опасность для водителей.

Как объехать закрытый участок

Чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций, водителям предлагают альтернативный маршрут. Объезд организован непосредственно через город Полтава .

На закрытом участке будут дежурить экипажи Патрульной полиции, которые будут осуществлять контроль и оказывать помощь участникам дорожного движения. О возобновлении проезда в обычном режиме будет поставлено в известность отдельно после спада уровня воды.

Фото 2 — В Полтавской области перекроют движение транспорта: перечень участков трассы и схема объезда

Напомним, 16 февраля дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме. Дорожники и техника работают над ликвидацией последствий непогоды на трассах государственного значения.

Автор:
Татьяна Бессараб