В Полтавской области перекроют движение транспорта: перечень участков трассы и схема объезда
В Полтавской области вводится временный запрет на движение транспорта из-за экстремальных погодных условий и подтопления трассы Н-31. Ограничения начнут действовать с 09:00 в среду, 18 февраля.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Где именно перекроют движение
Ограничение вводится для всех видов транспортных средств на участке автодороги Н-31 (км 130+438 - км 176+159) .
Это отрезок от примыкания к магистрали М-03 (Киев – Харьков) к перекрестку с трассой М-22 (Полтава – Александрия) .
Причины ограничений
Ситуация стала критической после обильных ливней 14-15 февраля. Вблизи села Хоружи (168 км трассы Днепр – Решетиловка) вода вышла на проезжую часть.
Ситуацию усложняет мерзлая почва. Из-за леда земля не может поглощать влагу, поэтому вся дождевая вода остается на поверхности, создавая опасность для водителей.
Как объехать закрытый участок
Чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций, водителям предлагают альтернативный маршрут. Объезд организован непосредственно через город Полтава .
На закрытом участке будут дежурить экипажи Патрульной полиции, которые будут осуществлять контроль и оказывать помощь участникам дорожного движения. О возобновлении проезда в обычном режиме будет поставлено в известность отдельно после спада уровня воды.
Напомним, 16 февраля дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме. Дорожники и техника работают над ликвидацией последствий непогоды на трассах государственного значения.