На Полтавщині перекриють рух транспорту: перелік ділянок траси та схема об’їзду

На Полтавщині вводиться тимчасова заборона на рух транспорту через екстремальні погодні умови та підтоплення траси Н-31. Обмеження почнуть діяти з 09:00 середи, 18 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Де саме перекриють рух

Обмеження вводиться для всіх видів транспортних засобів на ділянці автодороги Н-31 (км 130+438 — км 176+159).

Це відрізок від примикання до магістралі М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія).

Причини обмежень

Ситуація стала критичною після рясних злив 14–15 лютого. Поблизу села Хоружі (168-й км траси Дніпро – Решетилівка) вода вийшла на проїжджу частину.

Ситуацію ускладнює мерзлий ґрунт. Через лід земля не може поглинати вологу, тому вся дощова вода залишається на поверхні, створюючи небезпеку для водіїв.

Як об’їхати закриту ділянку

Аби уникнути заторів та аварійних ситуацій, водіям пропонують альтернативний маршрут. Об’їзд організовано безпосередньо через місто Полтава.

На закритій ділянці чергуватимуть екіпажі Патрульної поліції, які здійснюватимуть контроль та надаватимуть допомогу учасникам дорожнього руху. Про відновлення проїзду у звичному режимі буде повідомлено окремо після спаду рівня води.

Нагадаємо, 16 лютого дорожні служби перейшли на роботу в посиленому режимі. Дорожники та техніка працюють над ліквідацією наслідків негоди на трасах державного значення.