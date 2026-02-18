Запланована подія 2

В прошлом году бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы: детали платежных операций

гривны
В 2025 году по суммам преобладали кредитные переводы бизнеса, а по количеству – население. / Shutterstock

В 2025 году в пределах страны было осуществлено более 3,1 млрд платежных операций на сумму свыше 48,7 трлн грн с применением кредитового трансфера и прямого дебета. Объем трансграничных операций с Украиной достиг почти 90 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Внутренние операции

Статистика платежей внутри страны демонстрирует распределение между количеством транзакций и их объемами:

  • физические лица инициировали 2,51 млрд сделок (80,14% от общего количества);
  • бизнес обеспечил основную денежную массу: 45,42 трлн грн (93,14% от общей суммы). Общая сумма кредитных переводов в Украине составила 48,77 трлн грн. Прямой дебет использовался реже: за год проведено 2,7 млн операций на сумму 15,41 млрд грн.

Трансграничные платежи

Международные переводы в 2025 году показали рост по сравнению с 2024 годом:

  • в Украину поступило 9,9 млн. переводов на сумму 72,32 млрд долларов. Большая часть средств (95,25%) получили юридические лица. Главными донорами стали страны ЕС (46,68%), Швейцария (20,46%) и США (11,04%);
  • из Украины отправлено 2,5 млн переводов на сумму 89,99 млрд долларов. Практически весь размер (99,37%) приходится на бизнес-операции. Основными направлениями стали ЕС (58,38%), Швейцария (10,85%) и Великобритания (6,81%).

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество операций с платежными карточками украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.

Автор:
Татьяна Ковальчук