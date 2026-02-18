Торік бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази: деталі платіжних операцій

У 2025 році в межах країни було здійснено понад 3,1 млрд платіжних операцій на суму понад 48,7 трлн грн із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету. Обсяг транскордонних операцій з України сягнув майже 90 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Внутрішні операції

Статистика платежів усередині країни демонструє розподіл між кількістю транзакцій та їхніми обсягами:

фізичні особи ініціювали 2, 51 млрд операцій (80,14% від загальної кількості);

бізнес забезпечив основну грошову масу: 45,42 трлн грн (93,14% від загальної суми). Загальна сума кредитових переказів в Україні склала 48,77 трлн грн. Прямий дебет використовувався рідше: за рік проведено 2,7 млн операцій на суму 15,41 млрд грн.

Транскордонні платежі

Міжнародні перекази у 2025 році показали зростання порівняно з 2024 роком:

в Україну надійшло 9,9 млн переказів на суму 72,32 млрд доларів. Більшість коштів (95,25%) отримали юридичні особи. Головними донорами стали країни ЄС (46,68%), Швейцарія (20,46%) та США (11,04%);

з України відправлено 2,5 млн переказів на суму 89,99 млрд доларів. Майже весь обсяг (99,37%) припадає на бізнес-операції. Основними напрямками стали ЄС (58,38%), Швейцарія (10,85%) та Велика Британія (6,81%).

Раніше повідомлялося, що торік кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.