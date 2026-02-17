В Раде зарегистрировали законопроект о 20 млрд грн на повышение окладов педагогов и соцработников

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, чтобы решить проблему финансового обеспечения выплаты повышенных окладов педагогам и социальным работникам. Они предлагают изменения в госбюджет-2026, предполагающие увеличение доходов общего фонда на 20 млрд грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на карточку проекта закона №15033 от 16 февраля.

Как отмечает Ассоциация прифронтовых городов и общин, документ подан после официального обращения ее председателя и мэра Харькова Игоря Терехова и совместного голоса общин.

Речь идет о правительственных решениях по увеличению окладов педагогам на 40% и социальным работникам в 2,5 раза. В ассоциации подчеркивают, что соответствующие расходы не обеспечены государственным финансированием, что создало дополнительную нагрузку на местные бюджеты. В частности, образовательная субвенция не покрывает заведения дошкольного и профессионально-технического образования, художественные школы, а социальная сфера не получила целевой поддержки.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев, который есть среди инициаторов законопроекта, сообщил, что получил обращение от Терехова и общин, а также подчеркнул, что решение о повышении зарплат педагогам и соцработникам является правильным, но не подкреплено финансированием.

"Большинство общин не способны выполнить его за свой счет. Проблема носит системный характер: перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире, чем перечень заведений, финансируемых из образовательной субвенции", – говорится в его сообщении.

По его словам, доходы общего фонда предлагается увеличить на 20 млрд грн за счет дополнительных налоговых поступлений от детенизации экономики и направить эти средства на целевые субвенции для обеспечения повышения оплаты труда.

Законопроект уже подписали 38 народных депутатов.

И Гетманцев, и Ассоциация прифронтовых городов и общин отметили, что будут настаивать на его безотлагательном рассмотрении парламентом.

Как ранее сообщало издание Delo.ua, согласно принятому госбюджету на 2026 год, зарплаты педагогических работников с 1 января выросли на 30%. С 1 сентября запланировано еще одно повышение – на 20%. Общий объем средств для этого – 64,6 млр грн. Этот рост является самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.