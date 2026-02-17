У Раді зареєстрували законопроєкт про 20 млрд грн на підвищення окладів педагогів і соцпрацівників

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, щоб вирішити проблему фінансового забезпечення виплати підвищених окладів педагогам та соціальним працівникам. Вони пропонують зміни до держбюджету-2026, які передбачають збільшення доходів загального фонду на 20 млрд грн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на картку проєкту закону №15033 від 16 лютого.

Як зазначає Асоціація прифронтових міст та громад, документ подано після офіційного звернення її голови та мера Харкова Ігоря Терехова і спільного голосу громад.

Йдеться про урядові рішення щодо збільшення окладів педагогам на 40% та соціальним працівникам у 2,5 раза. В асоціації наголошують, що відповідні видатки не були забезпечені державним фінансуванням, що створило додаткове навантаження на місцеві бюджети. Зокрема, освітня субвенція не покриває заклади дошкільної та професійно-технічної освіти, мистецькі школи, а соціальна сфера не отримала цільової підтримки.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який є серед ініціаторів законопроєкту, повідомив, що отримав звернення від Терехова і громад, а також наголосив, що рішення про підвищення зарплат педагогам та соцпрацівникам є правильним, але не підкріплене фінансуванням.

"Більшість громад не спроможні виконати його власним коштом. Проблема має системний характер: перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції", – йдеться в його дописі.

За його словами, доходи загального фонду пропонується збільшити на 20 млрд грн за рахунок додаткових податкових надходжень від детінізації економіки та спрямувати ці кошти на цільові субвенції для забезпечення підвищення оплати праці.

Законопроєкт вже підписали 38 народних депутатів.

І Гетманцев, і Асоціація прифронтових міст та громад зазначили, що наполягатимуть на його невідкладному розгляді парламентом.

Як раніше повідомляло видання Delo.ua, згідно з ухваленим держбюджетом на 2026 рік, зарплати педагогічних працівників з 1 січня зросли на 30%. З 1 вересня заплановано ще одне підвищення – на 20%. Загальний обсяг коштів для цього – 64,6 млрд грн. Це зростання є найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.