В рамках грантового соглашения ЮНИДО 47 японских компаний будут тестировать технологии и бизнес-модели в Украине

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) заключила грантовые соглашения со всеми 47 японскими компаниями по тестированию их технологий и бизнес-моделей в Украине. Более 30 000 украинцев получат новые навыки, а передовые технологии будут внедрены в разных секторах страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Украинские предприятия получат прямой доступ к инновационным решениям, что позволит модернизировать производство и стать конкурентоспособными на мировом уровне.

Замминистра Виталий Киндратов подчеркнул: "Украина, как страна, пострадавшая от войны, нуждается в промышленном восстановлении, которое будет современным, инклюзивным и эффективным в использовании энергии и ресурсов. Мы также рассматриваем этот флагманский проект как пример для других доноров и стран по привлечению новых технологий и созданию совместных предприятий".

Влияние проекта охватит стратегически важные направления:

агробизнес и продовольствие: создание продуктов с высокой добавленной стоимостью;

развитие энергетики будущего: водород, аммиак и энергоэффективные решения;

цифровая трансформация: ИКТ, телемедицина и вспомогательное оборудование;

Экология: циркулярная экономика и модернизация водной инфраструктуры.

Масаши Накагоме, посол Японии в Украине, уверен в мощном результате: "Война показала, что Украина является не только страной устойчивости, но и страной чрезвычайных инноваций. Мы ожидаем, что передовые японские технологии в сочетании с украинскими инновациями создадут синергию, которая восстановит промышленность и поддержит восстановление и поддержку социального и экономического развития.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) выступает главным мостиком в этом сотрудничестве. Японские компании проведут технико-экономические обоснования, чтобы адаптировать свои бизнес модели под потребности украинского рынка.

После завершения первого этапа проверок компании, получившие статус "GO", перейдут к пилотной демонстрации своих технологий непосредственно на объектах в Украине.

Напомним, Япония в этом году планирует предоставить Украине поддержку на $6 миллиардов. В целом с начала полномасштабной войны официальный Токио уже направил на помощь в разных отраслях более $15 млрд,