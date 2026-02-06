Запланована подія 2

В рамках грантової угоди ЮНІДО 47 японських компаній тестуватимуть технології і бізнес-моделі в Україні

прапори ЮНІДО, Японії, України
В рамках проєкту ЮНІДО Україна продовжує співпрацю з Японією. / Міністерство розвитку громад та територій України

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) уклала грантові угоди з усіма 47 японськими компаніями для тестування їхніх технологій і бізнес-моделей в Україні. Понад 30 000 українців здобудуть нові навички, а передові технології буде впроваджено в різних секторах країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Українські підприємства отримають прямий доступ до інноваційних рішень, що дозволить їм модернізувати виробництво та стати конкурентоспроможними на світовому рівні.

Заступник міністра Віталій Кіндратів наголосив: "Україна, як країна, що постраждала від війни, потребує промислового відновлення, яке буде сучасним, інклюзивним і ефективним у використанні енергії та ресурсів. Ми також розглядаємо цей флагманський проєкт як приклад для інших донорів і країн щодо залучення нових технологій та створення спільних підприємств".

Вплив проєкту охопить стратегічно важливі напрями:

  • агробізнес та продовольство:створення продуктів із високою доданою вартістю; 
  • розвиток енергетики майбутнього: водень, аміак та енергоефективні рішення; 
  • цифрова трансформація: ІКТ, телемедицина та допоміжне обладнання; 
  • екологія: циркулярна економіка та модернізація водної інфраструктури.

Масаші Накаґоме, посол Японії в Україні, впевнений у потужному результаті: "Війна показала, що Україна є не лише країною стійкості, а й країною надзвичайних інновацій. Ми очікуємо, що передові японські технології в поєднанні з українськими інноваціями створять синергію, яка відновить промисловість і підтримає соціальне та економічне відновлення, а також відбудову".

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) виступає головним містком у цій співпраці. Японські компанії проведуть техніко-економічні обґрунтування, щоб адаптувати свої бізнес-моделі під потреби українського ринку.

Після завершення першого етапу перевірок, компанії, що отримають статус "GO", перейдуть до пілотної демонстрації своїх технологій безпосередньо на об'єктах в Україні.

Нагадаємо, Японія цьогоріч планує надати Україні підтримку на $6 мільярдів. Загалом від початку повномасштабної війни офіційний Токіо вже спрямував на допомогу в різних галузях понад $15 млрд, 

Автор:
Тетяна Ковальчук