В реестре "Оберег" запланированы технические работы: что нужно знать

В ночь на 30 января в государственном реестре "Оберіг" запланированы технические работы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

О технических работах

Технические работы в реестре "Оберіг" продлятся с 00:00 до 02:00 30 января. В настоящее время пользователи приложения "Резерв+" могут столкнуться с временными перебоями в работе сервисов, включая обновление Резерв ID.

Пользователям рекомендуется заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать "+" и выбрать "Загрузить PDF".

После 2 часов работу всех сервисов планируют полностью восстановить.

Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.