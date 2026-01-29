- Категория
В реестре "Оберег" запланированы технические работы: что нужно знать
В ночь на 30 января в государственном реестре "Оберіг" запланированы технические работы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.
О технических работах
Технические работы в реестре "Оберіг" продлятся с 00:00 до 02:00 30 января. В настоящее время пользователи приложения "Резерв+" могут столкнуться с временными перебоями в работе сервисов, включая обновление Резерв ID.
Пользователям рекомендуется заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать "+" и выбрать "Загрузить PDF".
После 2 часов работу всех сервисов планируют полностью восстановить.
Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.