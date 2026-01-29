У реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи: що потрібно знати

У ніч на 30 січня в державному реєстрі “Оберіг” заплановано технічні роботи.

Про технічні роботи

Технічні роботи в реєстрі "Оберіг" триватимуть з 00:00 до 02:00 30 січня. У цей час користувачі застосунку "Резерв+" можуть зіткнутися з тимчасовими перебоями в роботі сервісів, зокрема з оновленням Резерв ID.

Користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути "+" та обрати опцію "Завантажити PDF".

Після 02:00 роботу всіх сервісів планують повністю відновити.

Додамо, застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.