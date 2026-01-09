- Категория
В "Резерв+" не будут работать определенные услуги из-за технических работ
10 января с 00:00 до 05:00 в реестре "Оберег будут продолжаться плановые технические работы".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
В настоящее время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.
Чтобы избежать неудобств, пользователям рекомендуют заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа.
Для этого на главном экране приложения нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF".
Плановые работы завершатся в 05:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.
Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.