Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Резерв+" не працюватимуть певні послуги через технічні роботи

застосунок Резерв+, екран смартфона
У "Резерв+" не працюватимуть певні послуги / Міноборони

10 січня з 00:00 до 05:00 у реєстрі "Оберіг триватимуть планові технічні роботи".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF".

Планові роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Додамо, застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.

Автор:
Тетяна Гойденко