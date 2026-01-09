- Категорія
У "Резерв+" не працюватимуть певні послуги через технічні роботи
10 січня з 00:00 до 05:00 у реєстрі "Оберіг триватимуть планові технічні роботи".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.
Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF".
Планові роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
Додамо, застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.