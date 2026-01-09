У "Резерв+" не працюватимуть певні послуги через технічні роботи

10 січня з 00:00 до 05:00 у реєстрі "Оберіг триватимуть планові технічні роботи".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Щоб уникнути незручностей, користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF".

Планові роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Додамо, застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.