- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате атаки РФ обесточивание в четырех областях и Киеве: где нет света
Ночью 3 февраля российская армия произвела массированный ракетно-дроновый обстрел Украины. Под ударом оказались 8 областей: Киевщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина, Виннитчина, Донетчина.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.
Он напомнил, что враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты — более 70 и 450 ударных дронов.
Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.
Некрасов подчеркнул, что россияне целенаправленно пытаются оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов.
Замминистра сообщил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак, и принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
В "Укрэнерго" уточняют, что в результате атаки на утро значительное количество обесточенных потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях. Также есть поврежденные энергообъекты в нескольких регионах.
Графики отключений
Некрасов заметил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Напомним, 3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.