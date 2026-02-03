Запланована подія 2

Читати українською

В результате атаки РФ обесточивание в четырех областях и Киеве: где нет света

Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак / Минэнерго

Ночью 3 февраля российская армия произвела массированный ракетно-дроновый обстрел Украины. Под ударом оказались 8 областей: Киевщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина, Виннитчина, Донетчина.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

Он напомнил, что враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты — более 70 и 450 ударных дронов.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

Некрасов подчеркнул, что россияне целенаправленно пытаются оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов.

Замминистра сообщил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак, и принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

В "Укрэнерго" уточняют, что в результате атаки на утро значительное количество обесточенных потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях. Также есть поврежденные энергообъекты в нескольких регионах.

Графики отключений

Некрасов заметил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Напомним, 3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

Автор:
Светлана Манько