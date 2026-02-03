Внаслідок атаки РФ знеструмлення у чотирьох областях та Києві: де немає світла

Вночі 3 лютого російська армія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл України. Під ударом опинилося 8 областей: Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина, Вінниччина, Донеччина.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

Він нагадав, що ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети — більш ніж 70 і 450 ударних дронів.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Некрасов наголосив, що росіяни цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів.

Заступник міністра повідомив, що наразі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак, та вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

В "Укренерго" уточнюють, що внаслідок атаки на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях. Також є пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.

Графіки відключень

Некрасов зауважив, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 3 лютого внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.