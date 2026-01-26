В результате обстрела обесточены потребители в двух областях: как действуют графики

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 26 января обесточены потребители на Харьковщине и Донетчине. В Киеве и в Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточенные населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Замминистра подчеркнул, что возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также в нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений есть последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.