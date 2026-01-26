Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В результате обстрела обесточены потребители в двух областях: как действуют графики

электроэнергия
Ситуация в энергосистеме остается сложной / Freepik

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 26 января обесточены потребители на Харьковщине и Донетчине. В Киеве и в Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточенные населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Замминистра подчеркнул, что возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также в нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений есть последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько