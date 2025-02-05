В результате обстрела погибли работники "Автомагистраль-Юг", строившие укрепления на Покровском направлении.

На строительстве фортификаций на Покровском направлении российский дрон атаковал технический автомобиль строительной компании "Автомагистраль-Юг", в результате чего погибли два работника, еще один тяжело ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Вчера возле одного из ВОПов вражеский дрон попал в технический автомобиль компании, водитель и работник погибли на месте. Третьего пассажира удалось вытащить из горящей машины и спасти", — говорится в сообщении.

Российские обстрелы повлекли за собой человеческие потери среди работников, строящих фортификационные сооружения. Фото: "Автомагистраль-Юг"

В пресс-службе отметили, что это далеко не первый случай, когда позиции, которые строит компания, становятся мишенью для вражеских обстрелов. В прошлом месяце в результате сброса с БПЛА были ранены несколько сотрудников. Строительство фортификаций неоднократно накрывалось ракетными системами залпового огня.

На строительстве фортификаций от дрона погибли два работника. Фото: "Автомагистраль-Юг"

Что известно о компании "Автомагистраль-Юг"

По данным СМИ, "Автомагистраль-Юг" – главный подрядчик инициативы Владимира Зеленского "Большое строительство". В 2020 году компания выиграла тендеров на 28,8 млрд грн – почти столько же, сколько три ближайших конкурента вместе взятых.

Осенью 2024 года в "Автомагистрале-Юге" состоялись обыски. В компании заявили, что стали жертвой произвола силовых структур. По словам компании, в ее офисах, частных домах работников и даже автомобилях прошли так называемые "маски-шоу" – обыски без определения суда, что является нарушением Уголовного процессуального кодекса. Процессуальные действия базировались на уголовном производстве, которое компания называет сфабрикованным и необоснованным.

Строительную компанию подозревали в нарушении тендерных правил и самовольной установке цен на выполнение работ в разных регионах Украины, что привело к значительным убыткам государственному бюджету — более 1 миллиарда гривен. В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностные лица этого предприятия путем искусственного повышения цен в цепи поставок неправомерно завысили стоимость товаров, а также внесли ложные данные в акты выполненных работ.

Из-за обысков "Автомагистраль-Юг" остановила работы на объектах фортификаций вдоль линии фронта на Покровском направлении.