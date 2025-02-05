Внаслідок обстрілу загинули працівники "Автомагістраль-Південь", які будували укріплення на Покровському напрямку

На будівництві фортифікацій на Покровському напрямку російський дрон атакував технічний автомобіль будівельної компанії "Автомагістраль-Південь", внаслідок чого загинули двоє працівників, ще одного важко поранено.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Вчора біля одного із ВОПів ворожий дрон влучив в технічний автомобіль компанії, водій та працівник загинули на місці. Третього пасажира вдалось витягнути з палаючої машини та врятувати", - йдеться в повідомлені.

Російські обстріли спричинили людські втрати серед працівників, які будують фортифікаційні споруди. Фото: "Автомагістраль-Південь"

В пресслужбі зазначили, що це далеко не перший випадок, коли позиції, які будує компанія, стають мішенню для ворожих обстрілів. Минулого місяця внаслідок скиду з БПЛА було поранено декілька співробітників. Будівництво фортифікацій неодноразово накривалося з ракетних систем залпового вогню.

На будівництві фортифікацій від дрона загинули двоє працівників. Фото: "Автомагістраль-Південь"

Що відомо про компанію "Автомагістраль-Південь"

За даними ЗМІ, "Автомагістраль-Південь" – головний підрядник ініціативи Володимира Зеленського "Велике будівництво". У 2020 році компанія виграла тендерів на 28,8 млрд грн – майже стільки ж, скільки три найближчих конкуренти разом узятих.

Восени 2024 року в "Автомагістраль-Південь" відбулися обшуки. В компанії заявили, що стали жертвою свавілля силових структур. За словами компанії, у її офісах, приватних будинках працівників та навіть автомобілях відбулися так звані "маски-шоу" – обшуки без ухвали суду, що є порушенням Кримінального процесуального кодексу. Процесуальні дії базувалися на кримінальному провадженні, яке компанія називає сфабрикованим і необґрунтованим.

Будівельну компанію підозрювали у порушенні тендерних правил та самовільному встановленні цін на виконання робіт у різних регіонах України, що призвело до значних збитків державному бюджету — понад 1 мільярд гривень. У ході досудового розслідування з'ясувалося, що посадові особи цього підприємства шляхом штучного підвищення цін у ланцюгу постачання неправомірно завищили вартість товарів, а також внесли неправдиві дані до актів виконаних робіт.

Через обшуки "Автомагістраль-Південь" зупинила роботи на об’єктах фортифікацій вздовж лінії фронту на Покровському напрямку.