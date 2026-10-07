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Новости
Дата публикации

В России не смогли начать отопительный сезон из-за износа коммунальных сетей

ржавые трубы
На войну с Украиной деньги в бюджете РФ есть, а на ремонт устаревших труб нет / Depositphotos

Несмотря на официальный старт отопительного сезона и заморозки по ночам, жители десятков городов России остаются без тепла в своих домах. Такая ситуация наблюдается в Челябинской, Пермской, Нижегородской областях, Красноярском крае и Омске.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Так, в закрытом городе Озерск Челябинской области отопительный сезон должен был стартовать 28 сентября, но тепло не дали даже в социальные учреждения из-за повреждений водопроводных труб.

"У нас вообще коллапс происходит. Полгода по центральной улице канализация текла", — рассказал один из жителей города.

На отсутствие отопления жалуются и в Горнозаводске Пермского края. "Во всем городе нет горячей воды и отопления. В домах плесень невозможно холодно", - поделилась местная жительница.

По ее словам, она не может отвести маленьких детей в детсад, поскольку в госучреждениях также нет отопления, и они временно не работают.

Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде и Омске, где отопительный сезон должен был стартовать 21 сентября.

Происходящее это результат износа коммунальной инфраструктуры, который накапливался десятилетиями. Сегодня она в среднем превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 70–80%.

На этом фоне правительство РФ с 1 октября повысило тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 15%. Через год они вырастут примерно на 17%, что станет рекордным показателем с 2009 года. Власти объяснили столь резкое увеличение тарифов необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько

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