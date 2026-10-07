У Росії не змогли розпочати опалювальний сезон через знос комунальних мереж

Незважаючи на офіційний старт опалювального сезону та заморозки ночами, жителі десятків міст Росії залишаються без тепла у своїх будинках. Така ситуація спостерігається у Челябінській, Пермській, Нижегородській областях, Красноярському краї та Омську.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Так, у закритому місті Озерськ Челябінської області опалювальний сезон мав стартувати 28 вересня, але тепло не дали навіть у соціальні установи через пошкодження водопровідних труб.

"У нас взагалі колапс відбувається. Півроку центральною вулицею каналізація текла", — розповів один із мешканців міста.

На відсутність опалення скаржаться і у Гірничозаводську Пермського краю. "У всьому місті немає гарячої води та опалення. У будинках пліснява неможливо холодно", — поділилася місцева мешканка.

За її словами, вона не може відвести маленьких дітей до дитсадка, оскільки в держустановах також немає опалення, і вони тимчасово не працюють.

Аналогічна ситуація склалася в Нижньому Новгороді та Омську, де опалювальний сезон мав стартувати 21 вересня.

Те, що відбувається, це результат зносу комунальної інфраструктури, який накопичувався десятиліттями. Сьогодні він у середньому перевищує 40%, а в окремих регіонах сягає 70–80%.

На цьому фоні уряд РФ з 1 жовтня підвищив тарифи на житлово-комунальні послуги в середньому на 15%. За рік вони зростуть приблизно на 17%, що стане рекордним показником з 2009 року. Влада пояснила таке різке збільшення тарифів необхідністю модернізації комунальної інфраструктури.