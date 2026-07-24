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В России туристический сезон фактически завершился, так и не начавшись

Пляж
В РФ крушение туристического сезона / Unsplash

В России стремительно приходит в упадок туристический рынок — из-за жесткой экономии граждан и внутреннего кризиса за первое полугодие там закрылись около 2,7 тысяч профильных компаний. Это на 52,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Внутренние проблемы и падение спроса на туры

Россияне все больше экономят на отдыхе, развлечениях и поездах: сокращают продолжительность отпусков, выбирают бюджетные варианты и отказываются от туристических услуг.

В то же время на отрасль оказывают давление рост операционных расходов, трудности с авиасообщением, перебои в работе аэропортов и топливный кризис. По данным сервисов бронирования, спрос на пакетные туры в РФ за год сократился на 22–31%, что привело к массовому закрытию компаний, не выдержавших финансовую нагрузку.

Не смог компенсировать ущерб и внутренний туризм. Продажи мест в отелях на территории России сократились на 12–15% по сравнению с прошлым годом.

Провал сезона в оккупированном Крыму

Не оправдались и ожидания Кремля по поводу активного туристического сезона на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Российские власти вынуждены выделить 4,3 миллиарда рублей в качестве дотации и компенсации работникам 4,6 тысяч предприятий полуострова из-за «санкционной политики» Украины. Для большинства местных баз отдыха туристический сезон практически завершился, так и не начавшись.

В целом туризм и путешествия больше не относятся к приоритетным статьям расходов россиян. Почти половину семейного бюджета среднестатистическая семья тратит на продукты питания. Далее в списке расходов стоят лекарства, одежда, коммунальные услуги и другие жизненно необходимые потребности.

Напомним, в результате войны против Украины и переориентации экономики на военные нужды россияне массово экономят на еде и одежде, сокращая расходы даже на самые необходимые товары.

Автор:
Максим Кольц