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В России с 2027 года будет введен тотальный контроль за ценами на продукты

продукты. магазин
В России с 2027 года будет введен тотальный контроль за ценами на продукты / Pixabay

С 1 января 2027 года российские власти получат возможность контролировать динамику цен на продукты и услуги, учитываемые Росстатом при расчете инфляции, на всех этапах — от производителя или импортера до магазинной полки. Соответствующий законопроект в среду приняла Государственная дума РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Данные для анализа, выявления резкого роста цен и выяснения причин их удорожания будут фиксироваться госорганами, уполномоченными реагировать на ценовые скачки. Список таких органов определит правительство РФ. Кроме цен, властям станут доступны данные об объемах продаж и доходах участников рынка, которые будет предоставлять Федеральная налоговая служба.

Под тотальный контроль могут попасть социально значимые продукты – от разных видов мяса и овощей до молока и круп. Конкретный список также сформирует кабмин.

По словам заместителя главы Минпромторга РФ Романа Чекушова, ФНС будет делиться информацией по кассовой технике, содержащей налоговую тайну, чтобы оперативно "ограничивать наценки и пресекать недобросовестное поведение рынка".

Оценки экспертов и риски

По словам доцента кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светланы Ильяшенко, закон легализует доступ государства к первичным данным о соглашениях и изменяет баланс сил на продовольственном рынке. Впрочем, это вряд ли будет способствовать снижению цен для потребителей, ведь значительная часть розничной стоимости формируется расходами на логистику, аренду и зарплаты, которые не отражаются в налоговых данных.

В то же время, заместитель председателя думского комитета по налогам Каплан Панеш заявил, что ранее регуляторы работали "вслепую", а теперь смогут видеть, где именно происходит "необоснованное завышение цен".

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов обратил внимание на другие угрозы:

  • Риск утечки данных: передача чиновникам больших массивов информации о коммерческих сделках повышает вероятность утечки коммерческой тайны.
  • Разбалансирование рынка: практика ручного регулирования цен (которую ранее применяли к сахару, маслу и яйцам) систематически приводит к дефициту и дисбалансу.

Напомним, из-за войны войны против Украины и переориентации экономики на военные нужды россияне массово экономят на еде и одежде, сокращая расходы даже на самые необходимые товары.

Автор:
Максим Кольц