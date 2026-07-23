У Росії з 2027 року запровадять тотальний контроль за цінами на продукти

З 1 січня 2027 року російська влада отримає можливість контролювати динаміку цін на продукти та послуги, які Росстат враховує під час розрахунку інфляції, на всіх етапах — від виробника або імпортера до магазинної полиці. Відповідний законопроект у середу ухвалила Державна дума РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Дані для аналізу, виявлення різкого зростання цін та з'ясування причин їхнього здорожчання фіксуватимуть держоргани, уповноважені реагувати на цінові стрибки. Перелік таких органів визначить уряд РФ. фОкрім цін, владі стануть доступні дані про обсяги продажів та доходи учасників ринку, які надаватиме Федеральна податкова служба.

Під тотальний контроль можуть потрапити соціально значущі продукти — від різних видів м'яса та овочів до молока й круп. Конкретний перелік також сформує кабмін.

За словами заступника голови Мінпромторгу РФ Романа Чекушова, ФНС ділитиметься інформацією з касової техніки, яка містить податкову таємницю, аби оперативно "обмежувати націнки та присікати недобросовісну поведінку ринку".

Оцінки експертів та ризики

За словами доцента кафедри торговельної політики РЕУ ім. Плеханова Світлани Ільяшенко, закон легалізує доступ держави до первинних даних про угоди та змінює баланс сил на продовольчому ринку. Втім, це навряд чи сприятиме зниженню цін для споживачів, адже значна частина роздрібної вартості формується витратами на логістику, оренду та зарплати, які не відображаються у податкових даних.

Водночас заступник голови думського комітету з податків Каплан Панеш заявив, що раніше регулятори працювали "всліпу", а тепер зможуть бачити, де саме відбувається "необґрунтоване завищення цін".

Голова правління Російської асоціації експертів ринку ритейлу Андрій Карпов звернув увагу на інші загрози:

Ризик витоку даних: передача чиновникам великих масивів інформації про комерційні угоди підвищує ймовірність витоку комерційної таємниці.

Розбалансування ринку: практика ручного регулювання цін (яку раніше вже застосовували до цукру, олії та яєць) систематично призводить до дефіциту та дисбалансу.

Нагадаємо, через війну проти України та переорієнтацію економіки на військові потреби росіяни масово економлять на їжі та одязі, скорочуючи витрати навіть на найнеобхідніші товари.