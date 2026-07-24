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У Росії туристичний сезон фактично завершився, так і не розпочавшись

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У РФ крах туристичного сезону / Unsplash

В Росії стрімко занепадає туристичний ринок — через жорстку економію громадян та внутрішню кризу за перше півріччя там закрилися близько 2,7 тисячі профільних компаній. Це на 52,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Внутрішні проблеми та падіння попиту на тури

Росіяни все більше економлять на відпочинку, розвагах і поїздах: скорочують тривалість відпусток, обирають бюджетні варіанти та відмовляються від послуг турагентств. 

Водночас на галузь тиснуть зростання операційних витрат, труднощі з авіасполученням, перебої в роботі аеропортів і паливна криза. За даними сервісів бронювання, попит на пакетні тури в РФ за рік скоротився на 22–31%, що призвело до масового закриття компаній, які не витримали фінансового навантаження.

Не зміг компенсувати збитки й внутрішній туризм. Продажі місць у готелях на території Росії скоротилися на 12–15% порівняно з минулим роком.

Провал сезону в окупованому Криму

Не виправдалися й очікування Кремля щодо активного туристичного сезону на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. 

Російська влада змушена виділити 4,3 мільярда рублів як дотації та компенсації працівникам 4,6 тисячі підприємств півострова через «санкційну політику» України. Для більшості місцевих баз відпочинку туристичний сезон фактично завершився, так і не розпочавшись.

Загалом туризм і подорожі більше не належать до пріоритетних статей витрат росіян. Майже половину сімейного бюджету середньостатистична родина в РФ витрачає на продукти харчування. Далі у списку видатків стоять ліки, одяг, комунальні послуги та інші першочергові життєво необхідні потреби.

Нагадаємо, через війну проти України та переорієнтацію економіки на військові потреби росіяни масово економлять на їжі та одязі, скорочуючи витрати навіть на найнеобхідніші товари.

Автор:
Максим Кольц