В Ровенской области британская компания планирует производить биоуголь

биоуголь
В Ровенской области заработает производство биоугля

В Ровенской облгосадминистрации было рассмотрено инвестиционное предложение британской компании Tellus Conservation по созданию производства биочара (биоуголь).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rivne.media.

В ходе рабочей встречи с участием заместителя председателя ОГА Александра Кохана и представителя британской компании Tellus Conservation Джоди Бреггера были обсуждены технические детали и требования к размещению природоориентированного проекта.

Британская компания планирует перерабатывать отходы лесного и деревообрабатывающего хозяйства на биоуголь, который затем будет использоваться для улучшения почв в органическом земледелии.

"Ровенская область - идеальный регион для такого бизнеса. Есть уникальное сочетание ресурсов: на севере - леса, которые дают сырье, а на юге - сельскохозяйственные земли, где биочар можно эффективно применять. Это существенно уменьшает логистические расходы и повышает экономическую эффективность проекта", - отметил Кохан.

Предполагается не только изготовление биоугля, но и использование тепловой энергии, образующейся как побочный продукт.

Компания Tellus Conservation готова ежегодно перерабатывать от 2 тысяч тонн биомассы — древесной щепы, порубочных остатков, травы и т.д.

Основные требования к размещению объекта - не более 50 км между источником сырья и производством, подключение к сети или близость к крупному потребителю тепла, а также возможность поставки тепла в сеть.

Также во время обсуждения акцентировали внимание на необходимости проведения оценки влияния на окружающую среду и получения всех разрешительных документов.

Напомним, компания NovaSklo планирует приступить к строительству завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб