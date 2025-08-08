На Рівненщині британська компанія планує виробляти біовугілля

У Рівненській облдержадміністрації розглянули інвестиційну пропозицію британської компанії Tellus Conservation щодо створення виробництва біочару (біовугілля).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rivne.media.

Під час робочої зустрічі за участю заступника голови ОДА Олександра Кохана та представника британської компанії Tellus Conservation Джоді Бреггера було обговорено технічні деталі та вимоги до розміщення природоорієнтованого проєкту.

Британська компанія планує переробляти відходи лісового та деревообробного господарств на біовугілля, яке потім використовуватиметься для покращення ґрунтів в органічному землеробстві.

"Рівненщина — ідеальний регіон для такого бізнесу. Маємо унікальне поєднання ресурсів: на півночі — ліси, що дають сировину, а на півдні - сільськогосподарські землі, де біочар можна ефективно застосовувати. Це суттєво зменшує логістичні витрати та підвищує економічну ефективність проєкту", — зазначив Кохан.

Передбачається не лише виготовлення біовугілля, а й використання теплової енергії, яка утворюється як побічний продукт.

Зазначається, що компанія Tellus Conservation готова щорічно переробляти від 2 тисяч тонн біомаси — деревної тріски, порубкових рештків, трави тощо.

Основні вимоги до розміщення об'єкта — не більше 50 км між джерелом сировини та виробництвом, підключення до електромережі або близькість до великого споживача тепла, а також можливість постачання тепла в мережу.

Також під час обговорення акцентували на необхідності проведення оцінки впливу на довкілля та отримання всіх дозвільних документів.

Нагадаємо, компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву флоат-скла в Київській області в березні 2026 року.