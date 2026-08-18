"В шаге от пропасти". Гетманцев заявил о тревожной ситуации с финансами в Украине

В Украине замедлилась экономика, и проблемы с бюджетом будут даже при стопроцентном финансировании от западных партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, ситуация с финансами "непростая" и "тревожная".

"На то есть несколько причин. Невыполнение бюджета в доходной части, некоторые, мягко говоря, невзвешенные решения в оборонной сфере, но не только объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже со 100% выполнением всех наших обязательств и получением всех подтвержденных денег", - отметил нардеп.

По этой причине он призвал Верховную Раду на этой пленарной неделе проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС, "забыв о политике в шаге от пропасти".

"Невыполнение какого-либо международного обязательства по меморандуму с МВФ или ЕС значительно усугубит проблему. И нет, "как-нибудь будет, потому что никогда не было, чтобы никак не было" - на этот раз не сработает", - подчеркнул Гетманцев.

Заметим, что потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2029 годы составляет $145,9 млрд, несмотря на новые программы международной поддержки и помощь партнеров.