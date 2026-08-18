"За крок до прірви". Гетманцев заявив про тривожну ситуацію з фінансами в Україні

В Україні сповільнилася економіка, і проблеми з бюджетом будуть навіть за стовідсоткового фінансування від західних партнерів.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ситуація з фінансами "непроста" та "тривожна".

"На те є декілька причин. Невиконання бюджету в дохідній частині, деякі, мʼяко кажучи, невиважені рішення в оборонній сфері, але не тільки, обʼєктивне уповільнення розвитку економіки призвели до того, що проблеми будуть навіть зі 100% виконанням всіх наших зобовʼязань і отриманням всіх підтверджених грошей", - зауважив нардеп.

З цієї причини він закликав Верховну Раду цього пленарного тижня проголосувати за виконання зобов'язань перед МВФ та ЄС, "забувши про політику за крок до прірви".

"Невиконання будь-якого міжнародного зобов'язання з меморандуму з МВФ або ЄС значно погіршить проблему. І ні, "як-небудь буде, тому що ніколи не було, щоб ніяк не було" - цього разу не спрацює", - наголосив Гетманцев.

Зауважимо, потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026–2029 роки становить $145,9 млрд, попри нові програми міжнародної підтримки та допомогу партнерів.