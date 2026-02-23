В семь раз меньше, чем до войны: статистика производства ферросплавов в 2025 году

Производство ферросплавов в Украине в 2025 году выросло на 17% — до 127 тыс. тонн. Однако отрасль до сих пор далека от довоенных масштабов: в 2021 году украинские заводы производили почти в семь раз больше (858,7 тыс. тонн).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .

Как рассказал Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), ферросплавные заводы переориентировались на внутренний рынок, поскольку высокая внутренняя цена, трудности с экспортной логистикой и другие факторы формируют более благоприятные условия для поставок на украинский рынок, а не на экспорт.

"Происходит даже реэкспорт: ранее вывезенная для продажи в Европе продукция возвращается или будет возвращена для выполнения контрактов на внутреннем рынке во время простоя заводов. Кроме того, нынешний объем производства недостаточен для обеспечения экспортных контрактов", – отметил он.

Динамика производства по видам ферросплавов:

силикомарганец – на 8,7% г./г. до 113,2 тыс. т;

ферромарганец – почти в 4 раза, до 13,8 тыс. т.

Выпуск ферросилиция и других ферросплавов в прошлом году не производился.

Также в прошлом году Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) произвели 171 тыс. т марганцевого концентрата.

В 2024 г. предприятия находились в простое. Для сравнения: в 2021 году ПГОК произвел 1,21 млн т концентрата, МГОК – 551 тыс. т.

Ранее украинская металлургическая отрасль подвела итоги работы за восемь месяцев 2025 года. Динамика производства показала смешанную тенденцию: чугун продемонстрировал прирост, в то время как производство стали и проката сократилось.