Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В семь раз меньше, чем до войны: статистика производства ферросплавов в 2025 году

производство ферросплавов
Производство ферросплавов в Украине в 2025 году выросло на 17% / Depositphotos

Производство ферросплавов в Украине в 2025 году выросло на 17% — до 127 тыс. тонн. Однако отрасль до сих пор далека от довоенных масштабов: в 2021 году украинские заводы производили почти в семь раз больше (858,7 тыс. тонн).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center .

Как рассказал Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), ферросплавные заводы переориентировались на внутренний рынок, поскольку высокая внутренняя цена, трудности с экспортной логистикой и другие факторы формируют более благоприятные условия для поставок на украинский рынок, а не на экспорт.

"Происходит даже реэкспорт: ранее вывезенная для продажи в Европе продукция возвращается или будет возвращена для выполнения контрактов на внутреннем рынке во время простоя заводов. Кроме того, нынешний объем производства недостаточен для обеспечения экспортных контрактов", – отметил он.

Динамика производства по видам ферросплавов:

  • силикомарганец – на 8,7% г./г. до 113,2 тыс. т;
  • ферромарганец – почти в 4 раза, до 13,8 тыс. т.

Выпуск ферросилиция и других ферросплавов в прошлом году не производился.

Также в прошлом году Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) произвели 171 тыс. т марганцевого концентрата.

В 2024 г. предприятия находились в простое. Для сравнения: в 2021 году ПГОК произвел 1,21 млн т концентрата, МГОК – 551 тыс. т.

Фото 2 — В семь раз меньше, чем до войны: статистика производства ферросплавов в 2025 году

Ранее украинская металлургическая отрасль подвела итоги работы за восемь месяцев 2025 года. Динамика производства показала смешанную тенденцию: чугун продемонстрировал прирост, в то время как производство стали и проката сократилось.

Автор:
Татьяна Бессараб