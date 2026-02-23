Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У сім разів менше, ніж до війни: статистика виробництва феросплавів у 2025 році

виробництво феросплавів
Виробництво феросплавів в Україні у 2025 році зросло на 17% / Depositphotos

Виробництво феросплавів в Україні у 2025 році зросло на 17% — до 127 тис. тонн. Проте галузь досі далека від довоєнних масштабів: у 2021 році українські заводи виробляли майже у сім разів більше (858,7 тис. тонн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center.

Як розповів Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), феросплавні заводи переорієнтувалися на внутрішній ринок, оскільки висока внутрішня ціна, труднощі з експортною логістикою та інші фактори формують більш сприятливі умови для постачання на український ринок, а не на експорт.

"Відбувається навіть реекспорт: раніше вивезена для продажу в Європі продукція повертається або буде повернута для виконання контрактів на внутрішньому ринку під час простою заводів. Крім того, нинішній обсяг виробництва недостатній для забезпечення експортних контрактів", - зазначив він.

Динаміка виробництва за видами феросплавів:

  • силікомарганець – на 8,7% р./р. до 113,2 тис. т;
  • феромарганець – майже у 4 рази, до 13,8 тис. т.

Випуск феросиліцію та інших феросплавів минулого року не здійснювався.

Також торік Покровський і Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (ПГОК, МГОК) виробили 171 тис. т марганцевого концентрату.

У 2024 р. підприємства перебували в простої. Для порівняння: у 2021 році ПГОК виробив 1,21 млн т концентрату, МГОК – 551 тис. т.

Фото 2 — У сім разів менше, ніж до війни: статистика виробництва феросплавів у 2025 році

Раніше українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.

Автор:
Тетяна Бесараб