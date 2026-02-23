У сім разів менше, ніж до війни: статистика виробництва феросплавів у 2025 році

Виробництво феросплавів в Україні у 2025 році зросло на 17% — до 127 тис. тонн. Проте галузь досі далека від довоєнних масштабів: у 2021 році українські заводи виробляли майже у сім разів більше (858,7 тис. тонн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center.

Як розповів Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), феросплавні заводи переорієнтувалися на внутрішній ринок, оскільки висока внутрішня ціна, труднощі з експортною логістикою та інші фактори формують більш сприятливі умови для постачання на український ринок, а не на експорт.

"Відбувається навіть реекспорт: раніше вивезена для продажу в Європі продукція повертається або буде повернута для виконання контрактів на внутрішньому ринку під час простою заводів. Крім того, нинішній обсяг виробництва недостатній для забезпечення експортних контрактів", - зазначив він.

Динаміка виробництва за видами феросплавів:

силікомарганець – на 8,7% р./р. до 113,2 тис. т;

феромарганець – майже у 4 рази, до 13,8 тис. т.

Випуск феросиліцію та інших феросплавів минулого року не здійснювався.

Також торік Покровський і Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (ПГОК, МГОК) виробили 171 тис. т марганцевого концентрату.

У 2024 р. підприємства перебували в простої. Для порівняння: у 2021 році ПГОК виробив 1,21 млн т концентрату, МГОК – 551 тис. т.

Раніше українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.