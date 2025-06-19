В сеть "слили" 16 миллиардов паролей: украденные учетные данные из VPN, Telegram, госресурсов

В мире зафиксирована самая большая утечка паролей в истории — исследователи подтвердили компрометацию более 16 миллиардов учетных записей, включая логины от Apple, Google, Facebook, Telegram, VPN-сервисов и даже государственных ресурсов. Эксперты призывают немедленно изменить пароли, активировать многофакторную проверку подлинности и использовать надежные менеджеры паролей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Forbes.

Масштабная утечка логинов и паролей

В открытый доступ попали около 16 миллиардов учетных данных для входа, включая пароли. Это самая большая зафиксированная утечка информации такого типа за всю историю.

Масштабность инцидента ошеломляет: по словам Вилиуса Петкаускаса из издания Cybernews, в рамках расследования было обнаружено 30 отдельных массивов данных — в каждом от десятков миллионов до более чем 3,5 миллиарда записей. В целом количество скомпрометированных аккаунтов достигло невиданных 16 миллиардов.

Эксперты предполагают, что за утечкой стоят несколько группировок похитителей данных, которые на протяжении длительного времени накапливали учетную информацию из самых разных источников: от социальных сетей и VPN-сервисов до аккаунтов разработчиков и государственных порталов. Уникальность ситуации еще и в том, что большинство из этих данных ранее не фигурировали в открытом доступе — речь идет именно о новых записях.

Эта утечка еще раз подчеркивает: вопросы безопасности личных данных сегодня нельзя игнорировать. Пароли, попадающие в даркнет, продаются за копейки, открывая путь к похищению личной информации, денег и даже цифровой идентичности.

Как защитить себя в цифровую эпоху

Отмечается, что утечка 16 миллиардов учетных данных — это полноценная кампания, направленная на массовое использование украденной информации.

Эти данные, структурированные в формате URL-адресов с логинами и паролями, открывают прямой доступ к аккаунтам на популярных платформах, таких как Apple, Facebook, Google, Telegram, GitHub, а также сервисы, принадлежащие государственным учреждениям. Такие утечки являются основой фишинговых атак, похищения личных данных и цифровых мошенничеств.

Эксперты подчеркивают: кибербезопасность – это не только ответственность компаний. Каждый пользователь должен быть осознанным и проактивным. Как отмечает специалист по информационной безопасности Джаввад Малик, организации должны обеспечивать защиту своих систем, но в то же время люди должны уметь распознавать угрозы и принимать необходимые меры безопасности.

Что советуют эксперты сделать прямо сейчас:

Измените пароли ко всем важным аккаунтам, особенно если использовали один и тот же для нескольких сервисов.

ко всем важным аккаунтам, особенно если использовали один и тот же для нескольких сервисов. Используйте уникальные и сложные пароли , которые трудно угадать или сломать.

, которые трудно угадать или сломать. Включите двухфакторную или многофакторную аутентификацию (2FA/MFA) везде, где это возможно.

(2FA/MFA) везде, где это возможно. Используйте менеджер паролей для сохранения и создания надежных ключей доступа.

для сохранения и создания надежных ключей доступа. Переходите на ключи доступа (passkeys) – это современная альтернатива паролям, которая значительно повышает безопасность.

Отмечается, что промедление с обновлением защиты может стоить потери не только аккаунтов, но и денег, данных и репутации.

"Не ждите, пока ваш пароль появится в списках даркнета — позаботьтесь о своей цифровой безопасности уже сегодня", — отмечают эксперты.

Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.