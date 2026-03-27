- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Словакии начали расследование против Фицо по подозрению в госизмене из-за остановки электроснабжения Украины
Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Поводом для этого стала остановка аварийного электроснабжения Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил лидер оппозиционной партии Словакии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, передает Aktuality.
Он напомнил, что месяц назад он подал против Фицо заявление, обвинив его в государственной измене и других преступлениях. Кроме его однопартийцев, к заявлению, по словам политика, присоединилось более 13 тысяч человек, "что делает его самым большим уголовным заявлением в истории".
В чем подозревают Фицо
Одним из примеров преступления Фицо, которое приводили авторы заявления, было прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.
Также премьер-министр обвиняется в ряде тяжких преступлений, а именно:
- злоупотребление полномочиями должностного лица;
- государственная измена;
- бесчеловечность;
- террористический акт;
- нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.
Уголовное заявление уже передано из Генеральной прокуратуры Словацкой Республики в краевую прокуратуру, а оттуда — в полицию.
"Я убежден, что Фицо подозревается в тяжких преступлениях, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют по этому делу и не умалчивали его", – заявил лидер оппозиции.
Недавно Фицо вступился за главу правительства Венгрии Виктора Орбана и заявил, что присоединится к блокированию кредита Европейского Союза для Украины на 90 млрд евро.
Прекращение импорта электроэнергии из Словакии
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать аварийную помощь электроэнергией Украины и из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну через нефтепровод "Дружба".
При этом в "Укрэнерго" сообщили, что вероятное прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии не повлияет на работу энергосистемы Украины, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.
Последний раз Словакия поставляла аварийное электричество Украине в январе 2026 года.
Энергетическая компания Словакии SEPS 16 марта официально сообщила о расторжении контракта с украинским "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.