USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

В Словакии начали расследование против Фицо по подозрению в госизмене из-за остановки электроснабжения Украины

Роберт Фиццо. Фото: facebook.com/robertficosk

Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Поводом для этого стала остановка аварийного электроснабжения Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил лидер оппозиционной партии Словакии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, передает Aktuality.

Он напомнил, что месяц назад он подал против Фицо заявление, обвинив его в государственной измене и других преступлениях. Кроме его однопартийцев, к заявлению, по словам политика, присоединилось более 13 тысяч человек, "что делает его самым большим уголовным заявлением в истории".

В чем подозревают Фицо

Одним из примеров преступления Фицо, которое приводили авторы заявления, было прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Также премьер-министр обвиняется в ряде тяжких преступлений, а именно:

  • злоупотребление полномочиями должностного лица;
  • государственная измена;
  • бесчеловечность;
  • террористический акт;
  • нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Уголовное заявление уже передано из Генеральной прокуратуры Словацкой Республики в краевую прокуратуру, а оттуда — в полицию.

"Я убежден, что Фицо подозревается в тяжких преступлениях, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют по этому делу и не умалчивали его", – заявил лидер оппозиции.

Недавно Фицо вступился за главу правительства Венгрии Виктора Орбана и заявил, что присоединится к блокированию кредита Европейского Союза для Украины на 90 млрд евро.

Прекращение импорта электроэнергии из Словакии

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля   Словакия прекратит оказывать аварийную помощь электроэнергией Украины и из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну через нефтепровод "Дружба".

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что вероятное прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии не повлияет на работу энергосистемы Украины, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Последний раз Словакия поставляла аварийное электричество Украине в январе 2026 года.

Энергетическая компания Словакии SEPS 16 марта официально сообщила о расторжении контракта с украинским "Укрэнерго" на аварийную поставку электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Светлана Манько