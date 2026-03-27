У Словаччині розпочали розслідування проти Фіцо за підозрою у держзраді через зупинку електропостачання Україні

Поліція Словаччини розпочала розслідування проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах. Приводом до цього стала зупинка аварійного електропостачання Україні.

Як пише Delo.ua, про це заявив лідер опозиційної партії Словаччини "Свобода і солідарність" Браніслав Грелінг, передає Aktuality.

Він нагадав, що місяць тому він подав проти Фіцо заяву, звинувативши його в державній зраді та інших злочинах. Крім його однопартійців, до заяви, за словами політика, приєдналося понад 13 тисяч людей, "що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії".

У чому підозрюють Фіцо

Одним із прикладів злочину Фіцо, який наводили автори заяви, було припинення постачання аварійної електроенергії до України

Також премʼєр-міністра звинувачують у ряді тяжких злочинів, а саме:

зловживання повноваженнями посадовця;

державна зрада;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Кримінальну заяву вже передали з Генеральної прокуратури Словацької Республіки до крайової прокуратури, а звідти — до поліції.

"Я переконаний, що Фіцо підозрюється у тяжких злочинах, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цій справі та не замовчували її", – заявив лідер опозиції.

Нещодавно Фіцо заступився за очільника уряду Угорщини Віктора Орбана та заявив, що приєднається до блокування кредиту Європейського Союзу для України на 90 млрд євро.

Припинення імпорту електроенергії зі Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни через нафтопровід "Дружба".

При цьому в "Укренерго" повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Востаннє Словаччина постачала аварійну електрику Україні в січні 2026 року.

Енергетична компанія Словаччини SEPS 16 березня офіційно повідомила про розірвання контракту з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.