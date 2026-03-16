В Киеве восстанавливают видимость светофоров и дорожных знаков

В Киеве началась весенняя кампания по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры. Специалисты очищают светофоры и дорожные знаки от зимней грязи, проверяют электрооборудование и восстанавливают видимость сигналов, которая из-за осадка соли и пыли могла снижаться до 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Обслуживание светофоров и дорожных знаков

КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) приступило к плановому весеннему профилактическому обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры столицы. Кампания направлена на восстановление технического состояния светофоров и дорожных знаков, подвергшихся влиянию зимних погодных условий.

В предприятии отмечают, что после завершения зимнего сезона элементы дорожного регулирования нуждаются в особом внимании. На линзах светофоров накапливаются остатки соли, песчано-солевых смесей и копоти, образующие слой грязи. Из-за этого яркость сигналов может уменьшаться на 30–50%, что повышает риски для участников дорожного движения, особенно во время переменной весенней погоды и в условиях ослепления водителей низким солнцем.

В рамках весенней кампании бригады ЦОДР с помощью специальной техники очищают линзы, козырьки и корпуса светофоров. Чистая оптика позволяет водителям замечать сигналы на расстоянии 100–150 метров раньше, что дает больше времени для безопасной реакции на дороге.

Кроме того, специалисты производят проверку технических элементов системы управления дорожным движением. После таяния снега и повышения влажности инженеры контролируют герметичность клеммных коробок, кабельных вводов и работоспособность дорожных контроллеров, чтобы предотвратить возможные аварийные отключения из-за коротких замыканий.

Также в столице очищают дорожные знаки, восстанавливая их световозвращающую способность, что особенно важно для видимости в темное время суток. Параллельно коммунальщики выравнивают опоры знаков, которые могли наклониться из-за сильных зимних ветров.

В ЦОДР отмечают, что весенняя профилактика дорожной инфраструктуры направлена не только на улучшение внешнего вида городских объектов, но и повышение безопасности дорожного движения. Каждый очищенный светофор и дорожный знак помогают сделать движение в столице более безопасным.

