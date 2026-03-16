Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве восстанавливают видимость светофоров и дорожных знаков

знаки
Весенняя проверка дорожной инфраструктуры в Киеве: / КГГА

В Киеве началась весенняя кампания по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры. Специалисты очищают светофоры и дорожные знаки от зимней грязи, проверяют электрооборудование и восстанавливают видимость сигналов, которая из-за осадка соли и пыли могла снижаться до 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Обслуживание светофоров и дорожных знаков

КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) приступило к плановому весеннему профилактическому обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры столицы. Кампания направлена на восстановление технического состояния светофоров и дорожных знаков, подвергшихся влиянию зимних погодных условий.

В предприятии отмечают, что после завершения зимнего сезона элементы дорожного регулирования нуждаются в особом внимании. На линзах светофоров накапливаются остатки соли, песчано-солевых смесей и копоти, образующие слой грязи. Из-за этого яркость сигналов может уменьшаться на 30–50%, что повышает риски для участников дорожного движения, особенно во время переменной весенней погоды и в условиях ослепления водителей низким солнцем.

В рамках весенней кампании бригады ЦОДР с помощью специальной техники очищают линзы, козырьки и корпуса светофоров. Чистая оптика позволяет водителям замечать сигналы на расстоянии 100–150 метров раньше, что дает больше времени для безопасной реакции на дороге.

Кроме того, специалисты производят проверку технических элементов системы управления дорожным движением. После таяния снега и повышения влажности инженеры контролируют герметичность клеммных коробок, кабельных вводов и работоспособность дорожных контроллеров, чтобы предотвратить возможные аварийные отключения из-за коротких замыканий.

Также в столице очищают дорожные знаки, восстанавливая их световозвращающую способность, что особенно важно для видимости в темное время суток. Параллельно коммунальщики выравнивают опоры знаков, которые могли наклониться из-за сильных зимних ветров.

В ЦОДР отмечают, что весенняя профилактика дорожной инфраструктуры направлена не только на улучшение внешнего вида городских объектов, но и повышение безопасности дорожного движения. Каждый очищенный светофор и дорожный знак помогают сделать движение в столице более безопасным.

Напомним, в Кабинете министров объявили о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране, темпы которых планируют ускорить их до 150 тысяч м² в день.

Автор:
Ольга Опенько