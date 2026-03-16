У Києві відновлюють видимість світлофорів і дорожніх знаків

знаки
Весняна перевірка дорожньої інфраструктури у Києві: / КМДА

У Києві розпочалася весняна кампанія з обслуговування об’єктів дорожньої інфраструктури. Фахівці очищають світлофори та дорожні знаки від зимового бруду, перевіряють електрообладнання та відновлюють видимість сигналів, яка через осад солі й пилу могла знижуватися до 50%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обслуговування світлофорів і дорожніх знаків

КП "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР) розпочало планове весняне профілактичне обслуговування об’єктів дорожньої інфраструктури столиці. Кампанія спрямована на відновлення технічного стану світлофорів та дорожніх знаків, які зазнали впливу зимових погодних умов.

У підприємстві зазначають, що після завершення зимового сезону елементи дорожнього регулювання потребують особливої уваги. На лінзах світлофорів накопичуються залишки солі, піщано-сольових сумішей і кіптяви, що утворюють шар бруду. Через це яскравість сигналів може зменшуватися на 30–50%, що підвищує ризики для учасників дорожнього руху, особливо під час мінливої весняної погоди та в умовах засліплення водіїв низьким сонцем.

У межах весняної кампанії бригади ЦОДР за допомогою спеціальної техніки очищують лінзи, козирки та корпуси світлофорів. Чиста оптика дозволяє водіям помічати сигнали на відстані 100–150 метрів раніше, що дає більше часу для безпечної реакції на дорозі.

Крім того, фахівці проводять перевірку технічних елементів системи керування дорожнім рухом. Після танення снігу та підвищення вологості інженери контролюють герметичність клемних коробок, кабельних вводів і працездатність дорожніх контролерів, щоб запобігти можливим аварійним вимкненням через короткі замикання.

Також у столиці очищують дорожні знаки, відновлюючи їхню світлоповертальну здатність, що особливо важливо для видимості в темний час доби. Паралельно комунальники вирівнюють опори знаків, які могли нахилитися через сильні зимові вітри.

У ЦОДР наголошують, що весняна профілактика дорожньої інфраструктури спрямована не лише на покращення зовнішнього вигляду міських об’єктів, а й на підвищення безпеки дорожнього руху. Кожен очищений світлофор і дорожній знак допомагає зробити рух у столиці більш безпечним.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів оголосили про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні, темпи яких планують прискорити їх до 150 тисяч м² на день.

Ольга Опенько