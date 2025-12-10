В Тернопольской области предприятие первое получило госфинансирование на строительство овощехранилища

Государство впервые профинансировало строительство овощехранилища в Украине, предоставив средства предприятию "Агроинвест" (Тернопольская область).

Как пишет Delo.ua, об этом передает Latifundist.com.

Учредитель и директор компании Юрий Пудлик отметил, что их предприятие стало первым, кто воспользовался постановлением №470, позволившим увеличить государственное финансирование строительства хранилищ до 150 млн грн.

Он добавил, что банк открыл им кредитную линию, как только они воспользовались этой программой.

Уже в октябре на предприятии приступили к проектированию, отводу земли, привязке к территории и изменению целевого назначения участка. В декабре прошлого года компания-проектант передала полный проект с экспертизой.

В настоящее время "Агроинвест" получила разрешение на начало строительства овощехранилища вместимостью 7 тыс. т, провела тендер, выбрала подрядчика и, как только позволят погодные условия, начнет строительство.

Стоимость проекта составляет более $3 млн. В этом году планируется залить фундамент, зимой изготовить металлоконструкции, а весной монтировать каркас. Холодильное оборудование уже было заказано.

В первый год, когда предприятие начало заниматься овощеводством, посадили 15 га овощей борщового набора без орошения. В следующем году 35 га, из которых 25 га на поливе. Установили израильскую систему капельного орошения Netafim. В этом году площади под овощами увеличили до 85 гектаров, из них 65 гектаров на поливе.

В дальнейшем предприятие намерено расширить выращивание лука и моркови. Экспериментальный урожай лука (100 т/га) был успешен, но для масштабирования овощеводства критически необходимы современная линия и специализированные комбайны.

Напомним, в Украине завершена международная программа, инициированная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), по распределению 615 модульных зернохранилищ. Агропредприниматели в 7 областях получили 615 модульных зернохранилищ .