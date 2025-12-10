Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,52

49,36

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Тернопольской области предприятие первое получило госфинансирование на строительство овощехранилища

овощи
Первое в Украине овощехранилище строят за государственные средства / Depositphotos

Государство впервые профинансировало строительство овощехранилища в Украине, предоставив средства предприятию "Агроинвест" (Тернопольская область).

Как пишет Delo.ua, об этом передает Latifundist.com.

Учредитель и директор компании Юрий Пудлик отметил, что их предприятие стало первым, кто воспользовался постановлением №470, позволившим увеличить государственное финансирование строительства хранилищ до 150 млн грн.

Он добавил, что банк открыл им кредитную линию, как только они воспользовались этой программой.

Уже в октябре на предприятии приступили к проектированию, отводу земли, привязке к территории и изменению целевого назначения участка. В декабре прошлого года компания-проектант передала полный проект с экспертизой.

В настоящее время "Агроинвест" получила разрешение на начало строительства овощехранилища вместимостью 7 тыс. т, провела тендер, выбрала подрядчика и, как только позволят погодные условия, начнет строительство.

Стоимость проекта составляет более $3 млн. В этом году планируется залить фундамент, зимой изготовить металлоконструкции, а весной монтировать каркас. Холодильное оборудование уже было заказано.

В первый год, когда предприятие начало   заниматься овощеводством, посадили 15 га овощей борщового набора без орошения. В следующем году 35 га, из которых 25 га на поливе. Установили израильскую систему капельного орошения Netafim. В этом году площади под овощами увеличили до 85 гектаров, из них 65 гектаров на поливе.

В дальнейшем предприятие намерено расширить выращивание лука и моркови. Экспериментальный урожай лука (100 т/га) был успешен, но для масштабирования овощеводства критически необходимы современная линия и специализированные комбайны.

Напомним, в Украине завершена международная программа, инициированная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), по распределению 615 модульных зернохранилищ. Агропредприниматели в 7 областях получили 615 модульных зернохранилищ .

Автор:
Татьяна Бессараб