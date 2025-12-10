Підприємство з Тернопільщини першим в Україні отримало державні кошти на будівництво овочесховища

Держава вперше профінансувала будівництво овочесховища в Україні, надавши кошти підприємству “Агроінвест” (Тернопільська область).

Як пише Delo.ua, про це передає Latifundist.com.

Засновник і директор компанії Юрій Пудлик зазначив, що їхнє підприємство стало першим, хто скористався постановою №470, яка дозволила збільшити державне фінансування будівництва сховищ до 150 млн грн.

Він додав, що банк відкрив їм кредитну лінію, щойно вони скористалися цією програмою.

Уже в жовтні на підприємстві розпочали проєктування, відведення землі, прив’язку до території та зміну цільового призначення ділянки. У грудні минулого року компанія-проєктант передала повний проєкт з експертизою.

Наразі "Агроінвест" отримала дозвіл на початок будівництва овочесховища місткістю 7 тис. т, провела тендер, обрала підрядника, і, як тільки дозволять погодні умови, почне будівництво.

Вартість проєкту складає понад $3 млн. У цьому році планують залити фундамент, взимку виготовити металоконструкції, а навесні монтувати каркас. Холодильне обладнання вже замовили.

У перший рік, коли підприємство почало займатися овочівництвом, посадили 15 га овочів борщового набору без зрошення. Наступного року 35 га, з яких 25 га на поливі. Встановили ізраїльську систему крапельного зрошення Netafim. Цього року площі під овочами збільшили до 85 га, із них 65 га на поливі.

Надалі підприємство має намір розширити вирощування цибулі та моркви. Експериментальний врожай цибулі (100 т/га) був успішним, але для масштабування овочівництва критично необхідні сучасна лінія та спеціалізовані комбайни.

Нагадаємо, в Україні завершено міжнародну програму, ініційовану Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО), з розподілу 615 модульних зерносховищ. Агропідприємці у 7 областях отримали 615 модульних зерносховищ.