В Тернопольской области заработали три солнечных электростанции для городского водоканала

В Чорткове (Тернопольская область) открыли три солнечных электростанции общей мощностью 340 кВт. Они будут снабжать энергией системы водоснабжения и канализации города. Проект реализован при поддержке NEFCO и международных партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Возобновляемая энергетика в Чорткове

Реализацию проекта профинансировало Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), которое предоставило грант в размере €460 тыс. Дополнительную техническую помощь на сумму €54,96 тыс. предоставила Швеция, а город Чортков присоединился софинансированием в команде €33,8 тыс. Украина.

Цель проекта - производство "зеленой" электроэнергии для работы водоканала. Благодаря трем солнечным станциям общей мощностью 340 кВт можно покрыть около 20% энергопотребностей насосных станций и очистных сооружений, что обеспечивает надежность водоснабжения города.

"Внедрив этот проект, Чортков показал, что даже в сложных условиях войны возможна реализация таких инициатив благодаря поддержке международных финансовых институтов и доноров. Такой подход дает надежду на то, что долгосрочное восстановление Украины будет направлено не только на восстановление разрушенного, но и на трансформацию страны в более устойчивое, энергонезависимое, экологически безопасное государство. Владимира Шматько.

По данным пресрелиза, запуск солнечных электростанций гарантирует стабильное водоснабжение более 15 тысяч жителей Чорткова. Использование возобновляемой энергии позволяет насосным станциям и очистным сооружениям работать непрерывно, уменьшая зависимость от централизованного электроснабжения и повышая энергетическую безопасность общества.

В будущем водоканал планирует применить тариф активный потребитель, который откроет возможность передавать избыточную электроэнергию в национальную сеть. Это повысит энергоэффективность и сократит использование ископаемого топлива. Ожидается, что переход на частичное использование солнечной энергии позволит ежегодно уменьшать выбросы CO2 на около 300 тонн и экономить для городского бюджета до €70 тыс.

Следует отметить, что массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.