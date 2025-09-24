На Тернопільщині запрацювали три сонячні електростанції для міського водоканалу

У Чорткові (Тернопільська область) відкрили три сонячні електростанції загальною потужністю 340 кВт. Вони забезпечуватимуть енергією системи водопостачання та каналізації міста. Проєкт реалізовано за підтримки корпорації NEFCO та міжнародних партнерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Відновлювана енергетика в Чорткові

Реалізацію проєкту профінансувало Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P), яке надало грант у розмірі €460 тис. Додаткову технічну допомогу на суму €54,96 тис. надала Швеція, а місто Чортків долучилося співфінансуванням у розмірі €33,8 тис. Технічним радником і консультантом виступила команда Egis в Україні.

Проєкт має на меті виробництво "зеленої" електроенергії для роботи водоканалу. Завдяки трьом сонячним станціям загальною потужністю 340 кВт можна покрити близько 20% енергопотреб насосних станцій та очисних споруд, що забезпечує надійність водопостачання міста.

"Впровадивши цей проєкт, Чортків показав, що навіть у складних умовах війни можлива реалізація таких ініціатив завдяки підтримці міжнародних фінансових інституцій та донорів. Такий підхід дає надію на те, що довгострокова відбудова України буде спрямована не лише на відновлення зруйнованого, а й на трансформацію країни у більш сталу, енергонезалежну, екологічно безпечну державу”, — наводяться в повідомленні слова мера Чорткова Володимира Шматька.

За даними пресрелізу, запуск сонячних електростанцій гарантує стабільне водопостачання для понад 15 тисяч мешканців Чорткова. Використання відновлюваної енергії дозволяє насосним станціям і очисним спорудам працювати безперервно, зменшуючи залежність від централізованого електропостачання та підвищуючи енергетичну безпеку громади.

У майбутньому водоканал планує застосувати тариф «активний споживач», що відкриє можливість передавати надлишкову електроенергію в національну мережу. Це підвищить енергоефективність і скоротить використання викопного палива. Очікується, що перехід на часткове використання сонячної енергії дозволить щороку зменшувати викиди CO₂ на близько 300 тонн та економити для міського бюджету до €70 тис.

Варто зазначити, що масовані обстріли та постійні відключення електроенергії змусили українців серйозно задуматися над альтернативними джерелами енергії. У результаті попит на встановлення сонячних електростанцій в Україні суттєво виріс, а кількість компаній, що надають такі послуги виросла в кілька разів.