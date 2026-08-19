В Уфе после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 19 августа 2026 года беспилотники атаковали промышленную зону города Уфа (Республика Башкортостан, РФ), в результате чего произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, один из дронов упал в промышленной зоне и повредил технологическую установку переработки нефти, которая находилась на ремонте. Удар привел к повреждению трубопроводов и пожару.

Масштаб и значение уфимского нефтехимического узла

На севере Уфы расположен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих комплексов компании "Роснефть" совокупной мощностью 23,5 млн. тонн сырья в год:

Состав кластера: в комплекс входят три крупных предприятия - "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл".

Регулярность ударов: объекты кластера уже в третий раз за август попадают под удары беспилотников, а предыдущие возгорания на НПЗ фиксировались также в начале месяца, в том числе 5 августа.

По информации местных властей, всего город атаковали шесть беспилотников. Кроме удара по промзоне, один из дронов упал на жилой многоэтажный дом в микрорайоне Затон, где повредил несколько квартир и автомобилей.

Напомним, морской экспорт нефти из РФ упал до четырехмесячного минимума из-за атак на порты. Морские поставки сырой нефти сокращаются пятую неделю подряд на фоне ударов украинских дронов по портовой инфраструктуре в Черном море.