В Уфі після атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод

У ніч проти 19 серпня 2026 року безпілотники атакували промислову зону міста Уфа (Республіка Башкортостан, РФ), унаслідок чого сталося загоряння на території місцевого нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами глави Башкортостану Радія Хабірова, один із дронів упав у промисловій зоні та пошкодив технологічну установку переробки нафти, яка перебувала на ремонті. Удар призвів до пошкодження трубопроводів і виникнення пожежі.

Масштаб та значення уфімського нафтохімічного вузла

На півночі Уфи розташований один із найбільших у Росії нафтопереробних комплексів компанії "Роснєфть" сукупною потужністю 23,5 млн тонн сировини на рік:

Склад кластера: до комплексу входять три великі підприємства — "Башнєфть-УНПЗ", "Башнєфть-Уфанефтехім" та "Башнєфть-Новойл".

Регулярність ударів: об'єкти кластера вже втретє за серпень потрапляють під удари безпілотників, а попередні займання на НПЗ фіксувалися також на початку місяця, зокрема 5 серпня.

За інформацією місцевої влади, загалом місто атакували шість безпілотників. Окрім удару по промзоні, один із дронів упав на житловий багатоповерховий будинок у мікрорайоні Затон, де пошкодив кілька квартир і автомобілів.

Нагадаємо, морський експорт нафти з РФ впав до чотиримісячного мінімуму через атаки на порти. Морські постачання сирої нафти скорочуються п'ятий тиждень поспіль на тлі ударів українських дронів по портовій інфраструктурі в Чорному морі.