В Украине дешевеет морковь: фермеры распродают запасы из хранилищ

морковь
Фермеры снижают цены на морковь / Depositphotos

В Украине продолжают снижаться цены на морковь. Фермеры на этой неделе продают корнеплод в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

В Украине дешевеет морковь

На этой неделе украинские фермеры снизили цены на морковь в среднем на 11% по сравнению с прошлой неделей. Пока продукцию отгружают по ценам 8–14 грн за килограмм (около $0,18–0,32/кг), в зависимости от качества овощей и объемов партий.

По словам производителей, давление на цены оказывает увеличение предложения моркови среднего и более низкого качества. В начале весны 2026 года качество хранящейся в хранилищах заметно ухудшилось, поэтому фермеры активнее распродают остатки запасов.

В то же время владельцы моркови высокого качества, имеющие надлежащие условия хранения, часто воздерживаются от продаж и временно приостанавливают реализацию продукции, ожидая более выгодной ценовой ситуации.

Аналитики также отмечают, что нынешние цены на морковь в Украине уже в среднем на 64% ниже, чем в начале марта 2025 года. При этом участники рынка не исключают дальнейшей стагнации в этом сегменте из-за достаточно низкой торговой активности.

Фото 2 — В Украине дешевеет морковь: фермеры распродают запасы из хранилищ

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается предложение моркови от местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% в неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Автор:
Ольга Опенько