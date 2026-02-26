Запланована подія 2

В Украине снизились цены на огурцы: сколько стоит килограмм

огурцы
Низкий спрос привел к снижению цен на огурцы в Украине / Depositphotos

На украинском рынке начали снижаться отпускные цены на огурцы из-за слабого спроса на тепличную продукцию. Сейчас популярный салатный овощ поступает в продажу по 125–170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле недели ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Причины удешевления

Аналитики связывают эту ситуацию с незначительным увеличением предложения огурца нового оборота местных хозяйств. По информации экспертов проекта, на сегодняшний день почти все стационарные тепличные комбинаты Украины уже приступили к реализации этой продукции.

В то же время, потребительская активность в этом сегменте также стала уменьшаться. Оптовые компании и розничные сети на этой неделе снизили объемы закупок местного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розничной торговле.

Цены на огурцы

По данным ежедневного мониторинга проекта, цены на огурцы в настоящее время колеблются в пределах 125–170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что, несмотря на снижение цен, украинские тепличные комбинаты предлагают огурец в среднем на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.

"В то же время большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте. Они аргументируют это тем, что предложение местной продукции с каждым днем продолжает увеличиваться, в то время как темпы сбыта оставляют желать лучшего", - подчеркивают эксперты.

Фото 2 — В Украине снизились цены на огурцы: сколько стоит килограмм

Заметим, что на рынке огурцы нового оборота из украинских тепличных комбинатов появились в середине февраля по цене от 140 до 180 грн/кг.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.
Автор:
Светлана Манько