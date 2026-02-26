- Категорія
В Україні знизилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм
На українському ринку почали знижуватися відпускні ціни на огірки через слабкий попит на тепличну продукцію. Зараз популярний салатний овоч надходить у продаж по 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.
Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.
Причини здешевлення
Аналітики пов’язують цю ситуацію з незначним збільшенням пропозиції огірка нового обороту з місцевих господарств. За інформацією експертів проєкту, на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.
Водночас споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевого огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі.
Ціни на огірки
За даними щоденного моніторингу проєкту, ціни на огірки наразі коливаються в межах 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Аналітики зауважують, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.
"Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого", - наголошують експерти.
Зауважимо, на ринку огірки нового обороту з українських тепличних комбінатів з’явилися у середині лютого за ціною від 140 до 180 грн/кг.
Лідери на ринку огірків
Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).
- Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
- Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.