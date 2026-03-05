Запланована подія 2

В Україні дешевшає морква: фермери розпродають запаси зі сховищ

морква
Фермери знижують ціни на моркву / Depositphotos

В Україні продовжують знижуватися ціни на моркву. Фермери цього тижня продають коренеплід у середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

В Україні дешевшає морква

Цього тижня українські фермери знизили ціни на моркву в середньому на 11% порівняно з минулим тижнем. Наразі продукцію відвантажують за цінами 8–14 грн за кілограм (близько $0,18–0,32/кг), залежно від якості овочів та обсягів партій.

За словами виробників, тиск на ціни чинить збільшення пропозиції моркви середньої та нижчої якості. На початку весни 2026 року якість продукції, що зберігалася у сховищах, помітно погіршилася, тому фермери активніше розпродають залишки запасів.

Водночас власники моркви високої якості, які мають належні умови зберігання, часто утримуються від продажів і тимчасово призупиняють реалізацію продукції, очікуючи вигіднішої цінової ситуації.

Аналітики також зазначають, що нинішні ціни на моркву в Україні вже в середньому на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. При цьому учасники ринку не виключають подальшої стагнації в цьому сегменті через досить низьку торговельну активність.

Фото 2 — В Україні дешевшає морква: фермери розпродають запаси зі сховищ

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко скорочується пропозиція моркви від місцевих фермерів, що призвело до зростання цін у середньому на 15% за тиждень. Попри подорожчання, аграрії притримують якісний товар на складах, очікуючи ще вигіднішої кон'юнктури ринку.

Автор:
Ольга Опенько