В Украине дешевеет популярный фрукт из-за низкого спроса: импорт вытесняет украинский товар

В этом сезоне украинский рынок груши демонстрирует снижение цен, однако отечественным производителям все труднее конкурировать с зарубежной продукцией.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes, об этом рассказала Ксения Гусева, эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ".

По ее словам, этот сегмент остается достаточно узким, поскольку груша в Украине пока не способна сформировать массовый потребительский спрос.

Основу рыночного предложения составляют два ключевых сорта: отечественная "Ноябрьская" и импортная "Конференция". При этом именно импортная продукция продолжает удерживать доминирующие позиции в розничных сетях.

Эксперт отметила, что выращивание сорта "Конференция" непосредственно в Украине остается вызовом для местных садоводов. Сложные климатические условия существенно препятствуют обеспечению стабильного качества плодов, которого требует современный ритейл.

Помимо внутренних производственных факторов на рыночную конъюнктуру повлиял общий баланс фруктовой корзины.

Из-за весенних заморозков пострадали абрикосы и сливы, поэтому люди стали чаще покупать другие фрукты, в том числе груши.

Напомним, по предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями. Ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских холодов, которые уничтожили более половины цветочных почек. Больше всего этих погодных аномалий пострадают центральные и южные регионы Украины, где сады зацветают быстрее всего.