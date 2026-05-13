Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні дешевшає популярний фрукт через низький попит: імпорт витісняє український товар

груша
Українська груша втрачає в ціні / Depositphotos

Цього сезону український ринок груші демонструє зниження цін, проте вітчизняним виробникам дедалі складніше конкурувати з закордонною продукцією.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповіла Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ".

За її словами, цей сегмент залишається досить вузьким, оскільки груша в Україні поки що не здатна сформувати масовий споживчий попит.

Наразі основу ринкової пропозиції складають два ключові сорти: вітчизняна "Ноябрська" та імпортна "Конференція". При цьому саме імпортна продукція продовжує утримувати домінуючі позиції в роздрібних мережах.

Експертка зауважила, що вирощування сорту "Конференція" безпосередньо в Україні залишається викликом для місцевих садівників. Складні кліматичні умови суттєво перешкоджають забезпеченню тієї стабільної якості плодів, якої вимагає сучасний ритейл.

Окрім внутрішніх виробничих факторів, на ринкову кон’юнктуру вплинув загальний баланс фруктового кошика.

Через весняні заморозки постраждали абрикоси та сливи, тому люди почали частіше купувати інші фрукти, зокрема й груші.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками. Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які знищили понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше.

Автор:
Тетяна Бесараб