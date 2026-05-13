В Україні дешевшає популярний фрукт через низький попит: імпорт витісняє український товар

Цього сезону український ринок груші демонструє зниження цін, проте вітчизняним виробникам дедалі складніше конкурувати з закордонною продукцією.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповіла Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ".

За її словами, цей сегмент залишається досить вузьким, оскільки груша в Україні поки що не здатна сформувати масовий споживчий попит.

Наразі основу ринкової пропозиції складають два ключові сорти: вітчизняна "Ноябрська" та імпортна "Конференція". При цьому саме імпортна продукція продовжує утримувати домінуючі позиції в роздрібних мережах.

Експертка зауважила, що вирощування сорту "Конференція" безпосередньо в Україні залишається викликом для місцевих садівників. Складні кліматичні умови суттєво перешкоджають забезпеченню тієї стабільної якості плодів, якої вимагає сучасний ритейл.

Окрім внутрішніх виробничих факторів, на ринкову кон’юнктуру вплинув загальний баланс фруктового кошика.

Через весняні заморозки постраждали абрикоси та сливи, тому люди почали частіше купувати інші фрукти, зокрема й груші.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками. Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які знищили понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше.