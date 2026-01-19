Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине дорожает столовая свекла: запасы качественных корнеплодов сокращаются

свекла
В Украине дорожает свекла. / Freepik

На рынке Украины наблюдается тенденция роста цен на столовую свеклу. Основная причина – качественного товара на складах становится все меньше, в то время как супермаркеты и оптовики активно ищут свежую продукцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Сейчас в период с 12 по 17 января фермеры реализовывали столовую свеклу в диапазоне 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), что примерно на 19% дороже, чем неделей ранее.  

Такой скачок участники рынка объясняют заметным сокращением предложения продукции. Запасы в обычных хранилищах, где нет специального оборудования, фактически исчерпаны. С рынка исчез некондиционный товар, что позволило производителям диктовать условия на качественный продукт.

В то же время, как отмечают аналитики, январские цены на столовую свеклу в Украине в среднем на 49% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может носить временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что увеличит предложения и, как следствие, стоимость цены снова стабилизируется.

Напомним, на прошлой неделе в Украине выросли цены на тепличные помидоры из-за существенного сокращения поставок из Турции – основного поставщика овощей на этот период года.

Автор:
Татьяна Ковальчук