В Украине дорожает столовая свекла: запасы качественных корнеплодов сокращаются

На рынке Украины наблюдается тенденция роста цен на столовую свеклу. Основная причина – качественного товара на складах становится все меньше, в то время как супермаркеты и оптовики активно ищут свежую продукцию.

об этом сообщает EastFruit.

Сейчас в период с 12 по 17 января фермеры реализовывали столовую свеклу в диапазоне 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), что примерно на 19% дороже, чем неделей ранее.

Такой скачок участники рынка объясняют заметным сокращением предложения продукции. Запасы в обычных хранилищах, где нет специального оборудования, фактически исчерпаны. С рынка исчез некондиционный товар, что позволило производителям диктовать условия на качественный продукт.

В то же время, как отмечают аналитики, январские цены на столовую свеклу в Украине в среднем на 49% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может носить временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что увеличит предложения и, как следствие, стоимость цены снова стабилизируется.

