В Україні дорожчають столові буряки: запаси якісних корнеплодів скорочуються

На ринку України спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Основна причина — якісного товару на складах стає все менше, тоді як супермаркети та оптовики активно шукають свіжу продукцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Наразі У період з 12 по 17 січня фермери реалізовували столові буряки в діапазоні 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), що приблизно на 19% дорожче, ніж тижнем раніше.

Такий стрибок учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції продукції. Запаси у звичайних сховищах, де немає спеціального обладнання, фактично вичерпані. З ринку зник некондиційний товар, що дозволило виробникам диктувати умови за якісний продукт.

Водночас, як зазначають аналітики, січневі ціни на столові буряки в Україні в середньому на 49% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер. На їхню думку, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що збільшить пропозиції та, як наслідок, вартість ціни знову стабілізуються.

