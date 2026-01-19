Запланована подія 2

В Україні дорожчають столові буряки: запаси якісних корнеплодів скорочуються

буряк
В Україні дорожчають буряки. / Freepik

На ринку України спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Основна причина — якісного товару на складах стає все менше, тоді як супермаркети та оптовики активно шукають свіжу продукцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Наразі У період з 12 по 17 січня фермери реалізовували столові буряки в діапазоні 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), що приблизно на 19% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Такий стрибок учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції продукції. Запаси у звичайних сховищах, де немає спеціального обладнання, фактично вичерпані. З ринку зник некондиційний товар, що дозволило виробникам диктувати умови за якісний продукт.

Водночас, як зазначають аналітики, січневі ціни на столові буряки в Україні в середньому на 49% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер. На їхню думку, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що збільшить пропозиції та, як наслідок, вартість ціни знову стабілізуються.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зросли ціни на тепличні помідори через істотне скорочення поставок із Туреччини — основного постачальника овочів на цей період року.

Автор:
Тетяна Ковальчук