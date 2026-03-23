В Украине формируется рынок крафтовых продуктов, но он нуждается в поддержке - исследование

В Украине формируется рынок крафтовых продуктов.
В Украине формируется рынок крафтовых продуктов. / Depositphotos

В Украине стремительно развивается крафтовое производство пищевых продуктов, которое все больше влияет на экономику сельских территорий. В то же время сектор остается уязвимым и нуждается в системной поддержке.

Как информирует Delo.ua, к таким выводам пришли авторы исследования, презентованного в рамках проекта CraftUP Ukraine. Инициатором программы стал AgroPortal.ua при поддержке правительства Нидерландов.

Проект направлен на развитие малых производителей посредством обучения ведению бизнеса, внедрению стандартов безопасности, построению бренда, расширению каналов сбыта и привлечению финансирования. Отдельное внимание уделяется сохранению гастрономического наследия и формированию сообщества крафтовых предпринимателей.

Первый этап инициативы завершился 19 марта. В его рамках компания Pro-Consulting представила результаты исследования рынка с участием представителей государства, профильных ассоциаций, экспертов и медиа.

Интерес к CraftUP Ukraine проявили более 400 производителей, половина из которых приняла участие в расширенном опросе. Наиболее распространенными направлениями деятельности является переработка молока, овощей, фруктов и мяса. В то же время, заметную долю занимают нишевые продукты — в частности, конопляная продукция, шафран, улитки и креветки.

Исследование также свидетельствует о зрелости рынка: наибольшая доля производителей работает в этой сфере более семи лет, а более половины – более трех лет. Только 11% респондентов ведут деятельность менее трех лет, что указывает на формирование стабильного ядра крафтового сектора в Украине.

Несмотря на положительную динамику, участники рынка отмечают необходимость системной поддержки, которая позволит малым производителям масштабировать бизнес, повысить конкурентоспособность и укрепить позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Напомним, в июне 2023 года Верховная Рада приняла закон, который поможет легализовать малых предпринимателей, производящих и продающих крафтовые спиртные напитки и спиртные дистилляты.

Автор:
Татьяна Гойденко